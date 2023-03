Chasse aux Oeufs Beaurières Beaurières Catégories d’Évènement: Beaurières

Drôme

Chasse aux Oeufs, 10 avril 2023, Beaurières Beaurières. Chasse aux Oeufs Camping du vieux moulin Beaurières Drome

2023-04-10 11:00:00 11:00:00 – 2023-04-10 12:30:00 12:30:00 Beaurières

Drome Beaurières . Les enfants chassent les œufs les rassemblent, trouvent une charade puis partage des œufs. Après on partage l’apéritif. Chasse et apéritif sont gratuits. Ensuite un repas simple à 10 euros peut -être pris en salle communale, sur inscription. nicole.viret@orange.fr +33 4 75 51 39 62 Beaurières

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaurières, Drôme Autres Lieu Beaurières Adresse Camping du vieux moulin Beaurières Drome Ville Beaurières Beaurières Departement Drome Tarif Lieu Ville Beaurières

Beaurières Beaurières Beaurières Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaurieres beaurieres/

Chasse aux Oeufs 2023-04-10 was last modified: by Chasse aux Oeufs Beaurières 10 avril 2023 Beaurières Camping du vieux moulin Beaurières Drome Drôme

Beaurières Beaurières Drome