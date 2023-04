La Fête Jeanne d’Arc à Beaurevoir, 7 mai 2023, Beaurevoir.

L’édition 2023 de la Fête Jeanne d’Arc à Beaurevoir se déroulera le dimanche 7 mai de10h à 18h..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. 0 .

Beaurevoir 02110 Aisne Hauts-de-France



The 2023 edition of the Joan of Arc Festival in Beaurevoir will take place on Sunday, May 7 from 10 am to 6 pm.

La edición 2023 del Festival Juana de Arco de Beaurevoir tendrá lugar el domingo 7 de mayo de 10:00 a 18:00 horas.

Die Ausgabe 2023 des Festes Jeanne d’Arc in Beaurevoir findet am Sonntag, den 7. Mai von10:00 bis 18:00 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-04-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois