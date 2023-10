La MSA Alpes du Nord présente au Congrès 2023 des Maires de l’Isère Beaurepaire Beaurepaire, 14 octobre 2023, Beaurepaire.

Chaque année, les élus du département vont à la rencontre des partenaires des collectivités iséroises. Cette année, c’est sur les terres de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône (EBER), et plus exactement sur la commune de Beaurepaire qu’ils sont attendus, le 14 octobre 2023. Les dirigeants de la MSA Alpes du Nord les accueilleront sur le stand de la MSA. Une occasion privilégiée pour faire connaître l’action de la MSA et impulser de nouveaux projets, actions et partenariats sur les territoires. Un rendez-vous incontournable pour faire connaître et valoriser le savoir-faire de la MSA. A noter, la présence le 14 octobre du Bus France Services géré par la MSA Alpes du Nord.

Beaurepaire 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T08:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

