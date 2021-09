Beaurepaire Beaurepaire Beaurepaire, Isère Beaurepaire au moyen âge – Conférence, expo, visites… Beaurepaire Beaurepaire Catégories d’évènement: Beaurepaire

Isère

Beaurepaire au moyen âge – Conférence, expo, visites… Beaurepaire, 17 septembre 2021, Beaurepaire. Beaurepaire au moyen âge – Conférence, expo, visites… 2021-09-17 – 2021-09-17

Beaurepaire Isère Beaurepaire Conférences sur Beaurepaire au moyen age , expositions objets de cette époque le vendredi 17/9

le samedi expo / visite guidée des vestiges moyenâgeux de la ville

le dimanche matinée festive sur le thème. annie.monnery@ville-beaurepaire.fr +33 6 17 47 30 73 https://www.ville-beaurepaire.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Beaurepaire, Isère Autres Lieu Beaurepaire Adresse Ville Beaurepaire lieuville 45.3393#5.05446