Après son succès en 2021, le BeauRegard des sorciers revient au domaine magique de Beauregard à Hérouville, les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022, avec un before le vendredi au Café des images et une concert de clôture au théâtre le dimanche. BEFORE DU VENDREDI : PROJECTION

4 novembre : Le Café des Images propose une projection du film « Harry Potter et la chambre des sercrets », deuxième volet de la célèbre saga, le vendredi 4 novembre à 20h. Gratuit – Réservation des places auprès du Pôle Animation et Jeunesse SAMEDI & DIMANCHE – PROGRAMME MAGIQUE AU DOMAINE DE BEAUREGARD

Les 5 et 6 novembre de 10h à 19h : Sur inscription dès 10h sur place : ateliers de magie, escape game et initiations quidditch. En accès libre : un jeu de piste spécial sorciers, le beauregard express, une visite du château, la cérémonie des répartitions, atelier maquillage, courses de balais, un temps de lecture du roman « La chambre des secrets » en français et en anglais et la présence de l’association « @gazette_du_sorcier » avec la proposition d’activités (loup garou des sorciers, une famille en gallion, un stand photo, conférence). 16h30 : Représentation de la chorale des sorciers (seulement le samedi sur le site de Beauregard et dimanche au théâtre) 17h: grande finale de course de balais18h : concours de déguisement pour les enfants (jusqu’à 17 ans)Nouveauté : Des artisans venus tout droit du « chemin des ombres » seront présents dans ce nouveau marché magique.

Tarif : 2 euros l’entrée par personne au Beauregard des sorciers (gratuit pour les moins de 12 ans) – Restauration sur place.

Source : Ville d’Hérouville Saint-Clair

