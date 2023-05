Biodiversité à la ferme : la ferme GAEC Moréon ouvre ses portes 645A Route de tête d’homme, 17 juin 2023, Beauregard-Baret.

Philippe Moréon vous ouvre ses portes pour découvrir son exploitation GAEC Moréon située à Beauregard Barret.



Programme : Visite du troupeau à la ferme, présentation du programme de préservation des orchidées et jeu de piste. Dégustation d’huile de noix..

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 16:00:00. .

645A Route de tête d’homme GAEC Moréon

Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Philippe Moréon opens his doors to you to discover his farm GAEC Moréon located at Beauregard Barret.



Program: Visit of the herd at the farm, presentation of the orchid preservation program and treasure hunt. Tasting of walnut oil.

Philippe Moréon le abre sus puertas para que descubra su granja GAEC Moréon situada en Beauregard Barret.



Programa: Visita del rebaño de la granja, presentación del programa de conservación de orquídeas y búsqueda del tesoro. Degustación de aceite de nuez.

Philippe Moréon öffnet Ihnen seine Türen, um seinen Betrieb GAEC Moréon in Beauregard Barret kennenzulernen.



Programm: Besuch der Herde auf dem Hof, Vorstellung des Programms zur Erhaltung von Orchideen und Schnitzeljagd. Verkostung von Nussöl.

Mise à jour le 2023-05-12 par Valence Romans Tourisme