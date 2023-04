Portes ouvertes Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Catégories d’évènement: Beauregard-Baret

Drôme

Portes ouvertes Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne, 30 avril 2023, Beauregard-Baret. Animation, baptême poney, maquillage enfants, inscription colonies de vacances, visite du site….

2023-04-30 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. .

825 route du Gros Chêne Indian’s Vallée

Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Animation, pony ride, make-up for children, registration for summer camps, visit of the site… Animación, paseos en poni, maquillaje infantil, inscripción en colonias de vacaciones, visita al recinto… Animation, Pony-Taufe, Kinderschminken, Anmeldung Ferienkolonien, Besichtigung der Anlage… Mise à jour le 2023-04-18 par Valence Romans Tourisme

