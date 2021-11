Caen Caen Caen, Calvados Beauregard au Zénith : Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Beauregard au Zénith : Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko Caen, 10 novembre 2021, Caen. Beauregard au Zénith : Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen

2021-11-10 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-10 Zénith de Caen Rue Joseph Philippon

Caen Calvados Le festival Beauregard s’exporte au Zénith le temps d’une soirée

John (personnage fictif et emblématique du festival a décidé d’inviter une artiste généreuse, hors normes, pour une soirée festive en dehors du parc habituel, empreinte de l’ADN de Beauregard.

Des invités surprises seront également présents.

