Conférence – Et si la montagne Sainte-Victoire était née en 1657 ? Beaurecueil, jeudi 11 janvier 2024.

Beaurecueil Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-11 19:00:00

fin : 2024-01-11 21:30:00

Conférence : Et si la montagne Sainte-Victoire était née en 1657 …à l’occasion de la construction de son Prieuré ?

Lors de cette conférence avec vidéo projection, venez découvrir :

. – Les travaux colossaux, entrepris au milieu du XVIIe siècle, pour réaliser une chapelle souterraine, la « Brèche des moines » en découpant la falaise à coups de barre à mine et d’explosif et la construction du Prieuré de Sainte-Victoire à 900 m d’altitude en effectuant près de 48 000 voyages à dos de mulet…

. – Le changement du nom de montagne sainte Venture en montagne Sainte-Victoire qui en découla, après que le culte de sainte Victoire eut effacé celui de sainte Venture.

. – La reconstruction du Prieuré, à partir de1955, par Les Amis de Sainte-Victoire, avec principalement la chapelle, le monastère transformé en refuge, le cloître qui sert de galerie d’exposition…

Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



