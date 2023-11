Marché de Noël des créateurs du Domaine Château Henri Bonnaud – 9ème édition Beaurecueil, 8 décembre 2023, Beaurecueil.

Beaurecueil,Bouches-du-Rhône

9ème édition du Marché de Noël des créateurs du Domaine Château Henri BONNAUD.

Plaisir des yeux et des papilles, venez profiter de moments placés sous le signe de la convivialité et de la gourmandise, ingrédients indispensables pour un marché réussi !.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



9th edition of the Domaine Château Henri BONNAUD Designers’ Christmas Market.

A feast for the eyes and the taste buds, come and enjoy moments of conviviality and gourmet delights, the essential ingredients for a successful market!

9ª edición del Mercado de Navidad de Diseñadores del Domaine Château Henri BONNAUD.

Un festín para la vista y el paladar, venga a disfrutar del ambiente acogedor y las delicias gourmet, ingredientes esenciales para el éxito de un mercado

9. Ausgabe des Weihnachtsmarkts der Designer der Domaine Château Henri BONNAUD.

Genießen Sie Augen- und Gaumenfreuden und erleben Sie Momente im Zeichen von Geselligkeit und Gaumenfreuden, den unverzichtbaren Zutaten für einen gelungenen Markt!

