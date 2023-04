Salon du Livre, Beaupuy se livre Au Bourg, 6 mai 2023, Beaupuy.

Le Salon du livre de Beaupuy est un événement majeur qui permet aux auteurs et aux lecteurs de se rencontrer et partager leur passion commune, un espace de rencontres et d’échanges autour de l’écrit..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . .

Au Bourg

Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Beaupuy Book Fair is a major event that allows authors and readers to meet and share their common passion, a space for meetings and exchanges around the written word.

El Salón del Libro de Beaupuy es un gran acontecimiento que permite a autores y lectores encontrarse y compartir su pasión común, un espacio de encuentros e intercambios en torno a la palabra escrita.

Die Buchmesse in Beaupuy ist ein wichtiges Ereignis, das Autoren und Lesern die Möglichkeit bietet, sich zu treffen und ihre gemeinsame Leidenschaft zu teilen, ein Ort der Begegnung und des Austauschs rund um das geschriebene Wort.

Mise à jour le 2023-03-20 par OT Val de Garonne