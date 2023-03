Carnaval – Vendredi 31 mars Beaupuy Beaupuy Catégories d’Évènement: Beaupuy

Carnaval – Vendredi 31 mars Beaupuy, 31 mars 2023, Beaupuy. Carnaval – Vendredi 31 mars Vendredi 31 mars, 17h00 Beaupuy Départ à 17h des écoles pour défiler dans les rues du Flouquet. Vers 18h, les festivités se poursuivent au terrain de foot ; On brûle M.Carnaval comme le veut la tradition pour mettre fin à l’hiver et annoncer le Printemps. Restauration sur place, buvette et tirage de la tombola ! Beaupuy Beaupuy Beaupuy 31850 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

