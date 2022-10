Halloween – Lundi 31 octobre Beaupuy Beaupuy Catégories d’évènement: Beaupuy

Halloween – Lundi 31 octobre Beaupuy, 31 octobre 2022, Beaupuy. Halloween – Lundi 31 octobre Lundi 31 octobre, 18h30 Beaupuy L’AEB propose de fêter Haloween ensemble avec les enfants Beaupuy Beaupuy Beaupuy 31850 Haute-Garonne Occitanie Par petits groupes, les enfants déguisés et accompagnés de parents volontaires, se baladent dans le village et sonnent aux portes pour réclamer des bonbons.

2022-10-31T18:30:00+01:00

2022-10-31T20:30:00+01:00

