TEMPS-FOT BIEN-ÊTRE JALLAIS, 2 juillet 2023, Beaupréau-en-Mauges.

L’association « EQUILIBRE CORPS ET ESPRIT » a le plaisir de vous proposer un moment de détente et de bien être dédié aux femmes le dimanche 02 juillet 2023, de 9h45 à 12h. Ce temps fort est organisé à l’Espace de loisirs de la Coudraie, Le bois Ham, à la Jubaudière..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 12:00:00. EUR.

JALLAIS Étang de la Coudrae

Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The association « EQUILIBRE CORPS ET ESPRIT » has the pleasure to propose you a moment of relaxation and well being dedicated to women on Sunday, July 02, 2023, from 9:45 am to 12:00 pm. This event is organized at the Espace de loisirs de la Coudraie, Le bois Ham, in La Jubaudière.

La asociación « EQUILIBRE CORPS ET ESPRIT » se complace en ofrecerles un momento de relajación y bienestar dedicado a las mujeres el domingo 2 de julio de 2023, de 9:45 a 12:00 horas. Este evento se organiza en el Espace de loisirs de la Coudraie, Le bois Ham, en La Jubaudière.

Der Verein « EQUILIBRE CORPS ET ESPRIT » freut sich, Ihnen am Sonntag, den 02. Juli 2023, von 9.45 Uhr bis 12.00 Uhr einen Moment der Entspannung und des Wohlbefindens speziell für Frauen anbieten zu können. Diese Veranstaltung findet im Espace de loisirs de la Coudraie, Le bois Ham, in La Jubaudière statt.

Mise à jour le 2023-03-27 par eSPRIT Pays de la Loire