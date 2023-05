RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : PSST, NE NOUS CRAIGNEZ-PAS ! La Chapelle-du-Genêt, 14 mai 2023, Beaupréau-en-Mauges.

Dans le cadre du projet de revalorisation de la Vallée de l’Evre, les communes de Beaupréau-en-Mauges et Montrevault-sur-Evre participent aux Rendez-vous Nature en Anjou..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 12:30:00. .

La Chapelle-du-Genêt

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Within the framework of the project of revalorization of the Evre Valley, the communes of Beaupréau-en-Mauges and Montrevault-sur-Evre participate in the Rendez-vous Nature en Anjou.

En el marco del proyecto de rehabilitación del Valle del Evre, los municipios de Beaupréau-en-Mauges y Montrevault-sur-Evre participan en el Rendez-vous Nature en Anjou.

Im Rahmen des Projekts zur Aufwertung des Evre-Tals nehmen die Gemeinden Beaupréau-en-Mauges und Montrevault-sur-Evre an den Rendez-vous Nature en Anjou teil.

