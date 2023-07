LA PETITE ANGEVINE, UNE FÉRIA MADE IN MAUGES BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges, 26 août 2023, Beaupréau-en-Mauges.

Beaupréau-en-Mauges,Maine-et-Loire

Les fameuses courses hippiques et la foire agricole et commerciale de Beaupreau reviennent !.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 19:00:00. .

BEAUPREAU Hippodrome de la Prée

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The famous Beaupreau horse races and agricultural and trade fair are back!

Vuelven las famosas carreras de caballos y la feria agrícola y comercial de Beaupreau

Die berühmten Pferderennen und die Landwirtschafts- und Handelsmesse in Beaupreau kehren zurück!

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire