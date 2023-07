LA GUINGUETTE DU PARC BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges, 16 juillet 2023, Beaupréau-en-Mauges.

Beaupréau-en-Mauges,Maine-et-Loire

Animations musicales tous les dimanches de l’été (du 9 juillet au 13 août à la Guinguette des Cloîtres !.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 19:00:00. .

BEAUPREAU Parc

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Musical entertainment every Sunday in summer (from July 9 to August 13) at the Guinguette des Cloîtres!

Animación musical todos los domingos del verano (del 9 de julio al 13 de agosto) en la Guinguette des Cloîtres

Musikalische Unterhaltung an jedem Sonntag im Sommer (vom 9. Juli bis zum 13. August in der Guinguette des Cloîtres!

Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire