Théâtre « Tapis Jaune» Beaupouyet, 23 septembre 2023, Beaupouyet.

Beaupouyet,Dordogne

Théâtre «Tapis jaune» à 20h, salle des fêtes. Entrée au chapeau.

Rés conseillée: 06 70 35 91 94. Cie Dryadalis/Comité de jumelage.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Beaupouyet 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tapis jaune » theater at 8pm, salle des fêtes. Admission by the hatful.

Res advised: 06 70 35 91 94. Dryadalis Company/Twinning Committee

Teatro « Tapis jaune » a las 20 h, sala de fiestas. Entrada con sombrero.

Se aconseja reservar: 06 70 35 91 94. Compañía Dryadalis/Comité de hermanamiento

Theater « Tapis jaune » um 20 Uhr, Festsaal. Eintritt mit Hut.

Empfohlene Reservierung: 06 70 35 91 94. Cie Dryadalis/Comité de jumelage (Partnerschaftskomitee)

Mise à jour le 2023-08-15 par Vallée de l’Isle