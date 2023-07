Pêche Beaupouyet, 19 juillet 2023, Beaupouyet.

Beaupouyet,Dordogne

Pêche

Eté actif : Initiation à la pêche nature pour permettre au pêcheur débutant la découverte des techniques de pêche tout en adoptant un comportement responsable vis-à-vis de la nature, des usagers du milieu aquatique et de lui-même.

Sur réservation. Accessible à tous.

17h-19h étang de la Faucherie, gratuit

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87.

2023-07-19

Beaupouyet 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fishing

Active summer: Initiation to nature fishing to enable novice anglers to discover fishing techniques while adopting responsible behavior towards nature, users of the aquatic environment and themselves.

Reservations required. Open to all.

17h-19h étang de la Faucherie, free of charge

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Pesca

Verano activo: Iniciación a la pesca en la naturaleza para que los principiantes descubran las técnicas de pesca adoptando un comportamiento responsable con la naturaleza, los usuarios del medio acuático y consigo mismos.

Reserva obligatoria. Abierto a todos.

17.00-19.00 h Etang de la Faucherie, gratuito

Oficina de Turismo de Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Angeln

Aktiver Sommer: Einführung in das Naturangeln, um dem Angelanfänger die Entdeckung der Angeltechniken zu ermöglichen und gleichzeitig ein verantwortungsbewusstes Verhalten gegenüber der Natur, den Nutzern des Wassermilieus und sich selbst anzunehmen.

Nach vorheriger Anmeldung. Für alle zugänglich.

17-19 Uhr Étang de la Faucherie, kostenlos

Fremdenverkehrsamt Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

