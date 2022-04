Beaune Underground Beaune, 9 juin 2022, Beaune.

Beaune Underground Beaune

2022-06-09 – 2022-06-09

Beaune Côte-d’Or

EUR 8.5 Laissez-vous surprendre !

La Capitale des Vins de Bourgogne dévoile ses secrets : découvrez les trésors cachés de cet exceptionnel patrimoine viticole.

4 circuits vous sont proposés :

– JEUDI 9 JUIN – Faubourg St Nicolas : ancien quartier vigneron :

Percer les mystères des anciennes caves des chanoines en visitant la cuverie du Chapitre de la Maison Joseph Drouhin, la collégiale Notre-Dame et une partie des collections du Musée du Vin de Bourgogne.

– JEUDI 7 JUILLET – Entre vin et divin :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

– XXXXX – Le plus grand réseau de caves de Beaune :

Au XVIIIe siècle, les maisons de négoce naissent et prospèrent à Beaune. Après la Révolution, elles rachètent des monuments historiques, dotés de souterrains fabuleux. Le couvent des Jacobines, celui des visitandines et l’ancien château de Beaune deviennent respectivement propriétés de la Maison Champy, Patriarche et Bouchard Père et Fils. Plongez dans les profondeurs de ces caves pour en découvrir leurs histoires.

– XXXXX – Trois figures emblématiques Beaunoises : Champy – Jadot – Vergnette de Lamotte :

Remontez le temps, au XIXème siècle, et découvrez les cartes viticoles anciennes, la fabuleuse histoire des négociants et le décor qui présentait les vins de Bourgogne à l’Exposition Universelle de Paris de 1889.

Visites limitées à 20 personnes.

En français uniquement.

Réservation obligatoire.

Billetterie aux comptoirs d’accueil de l’Office de Tourisme de Beaune.

Merci de bien vouloir vous présenter au lieu de rendez-vous 15 minutes à l’avance, munis de votre billet.

+33 3 80 26 21 30

Beaune

