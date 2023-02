Beaune Humour – 11 mars 2023, 11 mars 2023, Beaune .

10 EUR

Un duo irrésistible !

Deux vedettes aiment la fête :

Elles vont vous rendre pompettes !

Virgi et Clem, nos pipelettes

Rivalisent avec les gazettes

Et manient l’humour sans pincettes

Dans la vie, elles sont amies

Au boulot, elles sont accros.

L’une colle des puces aux étiquettes

L’autre ne fait pas dans la pipette

Et leur duo est rigolo !

Guillaume Pierre

“La vie de Monsieur tout le monde mais en pire”.

« Même pas peur »” : one man show à part !

Pas réellement stand up, pas vraiment galerie de personnages, « Même pas peur »” est avant tout un spectacle VIVANT à l’interactivité débridée, culottée & surtout assumée à 200% !

Guillaume PIERRE fait preuve d’une belle capacité d’adaptation, d’un goût prononcé pour l’autodérision et l’impertinence.

Dans «Même pas peur», Guillaume nous parle des années 80, des cours de violon de sa fille, il imagine notre président rappeur, partage son expérience d’enfant de chœur et orchestre son mariage en direct.. Même pas peur : une expérience à partager ou comment ne pas se prendre au sérieux.

Myriam Baroukh

Myriam Baroukh parle du besoin de cocher les cases de la société occidentale :

Le bac, le mariage, le CDI, les enfants, le crédit immobilier… sa prochaine étape “c’est mourir”

Mère méditerranéenne elle parle, elle parle beaucoup, trop vite, trop fort

“Je sais que je parle beaucoup il y a un témoin de Jéhovah dans notre immeuble il n’est jamais venu sonner à notre porte”

Après une tournée dans toute la France, plusieurs passages télévisés, Myriam Baroukh vous présente son nouveau spectacle

Myriam Baroukh c’est “toutes les mères de ta vie, en elle réunies…” après il faut connaître la chanson aussi.

Beaune

