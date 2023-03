Concert Sly Johnson, 31 mars 2023, Beaune .

Concert Sly Johnson

19 Rue Poterne Beaune Côte-dOr

2023-03-31 – 2023-03-31

Beaune

Côte-dOr

.

12 12 EUR SLY JOHNSON, LE PLUS GRAND

CHANTEUR SOUL-JAZZ DU MOMENT !

Artiste aux talents infinis, Sly est sans nul doute le musicien-producteur le plus marquant de sa génération. Il se produit sur la scène de la Lanterne Magique à Beaune le vendredi 31 mars.

Accompagné de deux musiciens d’exception que la réputation précède : Anthony Jambon à la guitare, fer de lance de la nouvelle scène jazz française et Laurent Salzard à la basse, véritable « master monster » du groove.

Présent depuis 25 ans sur la scène française, Sly Johnson cumule un parcours riche dans le paysage musical, notamment avec une Victoire de la Musique, Double disques d’or et Double disques de platine avec l’incontournable collectif hip-hop

Saïan Supa Crew.

Il est en évolution constante depuis son premier album solo « 74 » sorti en 2010.

Sly surprend au gré de son développement et de son ouverture musicale, imposant un style singulier où se croisent le funk, la soul, le jazz et le hip-hop.

Tour à tour chanteur, rappeur, human beatboxer, véritable homme-orchestre, avec sa seule voix ses capacités vocales sont infinies.

« 55.4 » son quatrième opus est composé, écrit, produit, mixé et réalisé complétement par lui et il est la synthèse de la richesse de ses influences.

Ses performances vocales mêlées à des rythmes jazz et soul vous toucheront en

plein cœur !

http://www.beaune-tourisme.fr/

