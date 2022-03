Beaune Blues Boogie Festival International 2022 Beaune, 30 novembre 2022, Beaune.

Beaune Blues Boogie Festival International 2022 Beaune

2022-11-30 20:00:00 – 2022-12-04 16:00:00

Beaune Côte-d’Or

EUR 29 32 Le “Beaune Blues Boogie festival” s’est imposé comme un événement musical majeur depuis 2006 à Beaune et Villages. Mettant à l’honneur le piano blues et boogie-woogie notamment joué par les meilleurs spécialistes mondiaux, ce festival musical allie convivialité, dynamisme dans une mise en scène exclusive et des lieux divers : théâtre, déjeuners gastronomiques, dégustations de grands crus et concert, soirées cabaret etc. Le boogie-woogie côtoie le jazz traditionnel, le gospel et le blues dans des ambiances hautes en couleurs. Huit concerts dans 5 lieux et 40 artistes de 5 pays. La Lanterne Magique (Beaune), Le Théâtre de Beaune, La Comédie du Vin, La Maison Bichot accueilleront l’éditon 2022.

+33 3 80 24 88 94 https://www.festival-bbb.fr/

Le “Beaune Blues Boogie festival” s’est imposé comme un événement musical majeur depuis 2006 à Beaune et Villages. Mettant à l’honneur le piano blues et boogie-woogie notamment joué par les meilleurs spécialistes mondiaux, ce festival musical allie convivialité, dynamisme dans une mise en scène exclusive et des lieux divers : théâtre, déjeuners gastronomiques, dégustations de grands crus et concert, soirées cabaret etc. Le boogie-woogie côtoie le jazz traditionnel, le gospel et le blues dans des ambiances hautes en couleurs. Huit concerts dans 5 lieux et 40 artistes de 5 pays. La Lanterne Magique (Beaune), Le Théâtre de Beaune, La Comédie du Vin, La Maison Bichot accueilleront l’éditon 2022.

Beaune

dernière mise à jour : 2022-03-18 par