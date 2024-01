Beaune NOIR et BLANC Beaune Beaune, mercredi 21 février 2024.

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 16:30:00

Beaune NOIR et BLANC – partez pour une visite de Beaune nostalgique au fil des photos historiques et d’autres documents anciens et participez au jeu des 7 erreurs insolites !

La photographie est née en Bourgogne vers 1830 quand Nicéphore Niépce inventait un „procédé héliographique“ pour fixer des couches d’argenté sensibles à la lumière. Dans sa jeunesse, la photographie restait confinée aux atelier, mais comme on le sait, rien n’arrête le progrès et de nouvelles inventions libéraient les photographes qui pouvaient enfin se promener avec leur matériel dans la nature et en ville.

A partir des années 1870, ils vont peindre avec la lumière ce qui les entoure, entre art et documentation, dans le désir d’être beau et juste. Très vite, la photographie se fait complice de la conservation des monuments historiques pour documenter ce qui était (et qui est) en train de disparaître. Suivez donc la guide dans cette visite en noir et blanc entre autrefois et aujourd’hui.

La visite « Beaune noir et blanc » veut sensibiliser sur la valeur esthétique et documentaire des vieilles photographies. Elle se termine aux archives municipales de Beaune pour découvrir des originaux.

Important : si vous en disposez, n’oubliez pas vos smartphones capables de lire des QR-Codes. Vous aurez, pour votre confort, la possibilité de visualiser les photos sur vos propres appareils pendant la visite.

Avec la complicité des Archives municipales de Beaune. + d’info : www.knoth-bourgogne.fr

