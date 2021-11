Beaune au sens propre Beaune, 19 novembre 2021, Beaune.

Beaune au sens propre Beaune

2021-11-19 – 2021-11-19

Beaune 21200

Beaune au sens propre – comme vous ne pouvez pas vous le figurer!

La pollution des villes ne date pas d’hier. Les archives abondent en ordonnances, procès et délibérations à propos des nuisances engendrées par les rues encombrées de saletés en tout genre. Au XVIIe, on se plaint de l’odeur pestilentielle qui règne rue Triperie tandis que les malades de l’hôtel Dieu sont incommodés par la vente des pourceaux qui se tient sur le marché. On lâche ses eaux ou plus poétiquement : on fait “ses aysements et souillures” où l’on peut. Et que dire de l’état de la ville au moment où frappe le choléra en 1832 !

A l’occasion de la Journée internationale des Toilettes, Karoline KNOTH et Véronique MANGOLD, guides conférencières de l’Association des Guides Indépendants en Bourgogne-Franche-Comté, vous proposent une visite de Beaune par le petit bout… de la lunette, un retour sur une nécessité de notre condition humaine qui traverse les âges et les classes sociales. La visite se termine aux Archives Municipales pour rouvrir quelques dossiers… sensibles.

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-beaune-au-sens-propre-comme-vous-ne-pouvez-pas-vous-le-figurer

Beaune au sens propre – comme vous ne pouvez pas vous le figurer!

La pollution des villes ne date pas d’hier. Les archives abondent en ordonnances, procès et délibérations à propos des nuisances engendrées par les rues encombrées de saletés en tout genre. Au XVIIe, on se plaint de l’odeur pestilentielle qui règne rue Triperie tandis que les malades de l’hôtel Dieu sont incommodés par la vente des pourceaux qui se tient sur le marché. On lâche ses eaux ou plus poétiquement : on fait “ses aysements et souillures” où l’on peut. Et que dire de l’état de la ville au moment où frappe le choléra en 1832 !

A l’occasion de la Journée internationale des Toilettes, Karoline KNOTH et Véronique MANGOLD, guides conférencières de l’Association des Guides Indépendants en Bourgogne-Franche-Comté, vous proposent une visite de Beaune par le petit bout… de la lunette, un retour sur une nécessité de notre condition humaine qui traverse les âges et les classes sociales. La visite se termine aux Archives Municipales pour rouvrir quelques dossiers… sensibles.

Beaune

dernière mise à jour : 2021-10-29 par