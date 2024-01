Journée des guides-conférenciers Porte Marie de Bourgogne Beaune, mercredi 21 février 2024.

Journée des guides-conférenciers Porte Marie de Bourgogne Beaune Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 16:30:00

Beaune école !

Même si ce sont les vacances scolaires, Marion Adam, Véronique Mangold et Nathalie Fromheim-Boilletot vous proposent de retourner à l’école.

Véronique Mangold et Marion Adam vous conteront l’histoire riche et fascinante de l‘école à Beaune. Entre adaptation et progrès, cette histoire croise le chemin de la religion et parfois celui de la politique. Peut-être que les visites des établissements Jules Ferry et Saint-Cœur raviveront quelques souvenirs ?

Vous pouvez aussi retrouver les gestes d’antan avec porte-plume et ardoise car Nathalie Fromheim-Boilletot vous attend pour votre leçon d’écriture. En famille vous vous essayerez aux pleins et déliés avec le matériel de notre enfance.

Ateliers et visites gratuites

Rendez-vous porte Marie de Bourgogne

Départ 14h ou 14h30 pour les visites

15h début de l’atelier d’écriture

Renseignements et inscriptions : Véronique MANGOLD 06 72 43 76 06 ou Marion ADAM 06 50 51 52 28

Porte Marie de Bourgogne 6 Boulevard Perpreuil

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



