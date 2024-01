Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Programmation 2024 Nuit Étoilée / Astronomie Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:30:00

fin : 2024-02-17 22:00:00

« On lève les yeux à l’Hôtel-Dieu ! »

Des décors plafonnants à la voûte céleste, la Grande Ourse nous guide…

À l’occasion de la programmation 2024 de l’Hôtel-Dieu, dédiée au thème de la charité, venez profiter d’une nuit sous les étoiles des Hospices Civils de Beaune !

D’un atelier à l’autre : observez au télescope Jupiter et ses satellites et les étoiles Castor et Pollux, explorez un ciel nocturne sous le dôme du planétarium, et contemplez à la jumelle les plafonds de l’Hôtel-Dieu.

Avec les membres de la Société Astronomique de Bourgogne antenne Beaune et les médiateurs de l’Hôtel-Dieu

Samedi 17 février

De 19h30 à 22h

Tout Public Billet Insolite Jauge limitée à 50 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu

ou en billetterie dans la limite des places disponibles

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



