Conférence : Pierre SPICRE, le dossier complexe d’un peintre du XVe siècle Bibliothèque Gaspard Monge Beaune, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 15:00:00

Les Amis des trésors de Notre Dame de Beaune en partenariat avec la bibliothèque Gaspard Monge de Beaune vous proposent une conférence :

Pierre SPICRE, le dossier complexe d’un peintre du XVe siècle.

Qui est Pierre Spicre ?

D’origine vraisemblablement nordique et peut-être tournaisienne, son nom apparaît pour la première fois dans les archives dijonnaises en 1470, avec une orthographe changeante et parfois capricieuse.

Il jouit alors d’une certaine renommée dans le milieu artistique de la cité bourguignonne. Il est, entre

autres, désigné juré expert lors de la réception du tombeau de Jean sans Peur et de Marguerite de Bavière. Cependant, il n’est pas le seul à porter le nom de Spicre à Dijon dans ces mêmes années. Guillaume Spicre, traditionnellement identifié comme son père, est quant à lui documenté dès 1447 dans les murs de la cité.

A Beaune son nom résonne autour de la tenture de la Vie de Vierge de la Basilique de Beaune, des fresques de la chapelle St Lazare à Beaune et bien d’autres encore.

Mais à y regarder de plus près, quelques différences stylistiques parmi toutes ces œuvres pourraient remettre en cause quelques attributions.

Nicolas Bousser, historien d’art, viendra nous aider à démêler l’écheveau de cette histoire complexe à partir d’œuvres connues ou moins connues mais aussi avec des ouvrages anciens présents dans les collections patrimoniales de la bibliothèque Gaspard Monge.

Bibliothèque Gaspard Monge 11 Place Jules Marey

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



