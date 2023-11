Les Sakados Monpaziérois Beaumontois en Périgord, 14 novembre 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Randonnée au départ de Beaumont derrière l’église : 7 km ou 5,1 km.

Recommandations importantes : avoir des chaussures adaptées à la randonnée, vêtement de pluie, sac à dos contenant une bouteille d’eau et barres énergétiques, pansements, ….

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hikes depart from Beaumont behind the church: 7 km or 5.1 km.

Important recommendations: shoes suitable for hiking, rain gear, backpack with water bottle and energy bars, bandages, etc.

Caminata desde Beaumont por detrás de la iglesia: 7 km o 5,1 km.

Recomendaciones importantes: calzado adecuado para el senderismo, ropa de lluvia, mochila con una botella de agua y barritas energéticas, vendas, etc.

Wanderung von Beaumont aus hinter der Kirche: 7 km oder 5,1 km.

Wichtige Empfehlungen: Für die Wanderung geeignete Schuhe, Regenkleidung, Rucksack mit einer Wasserflasche und Energieriegeln, Verbandszeug, …

Mise à jour le 2023-10-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides