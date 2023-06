Portes Ouvertes Atelier ArtPro Beaumontois en Périgord, 16 septembre 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Le collectif ArtPro est un regroupement de six Artistes et Artisans d’Art Professionnels, peintre, sculpteur, graveur, tourneur sur bois, vannier et plasticienne. Nous invitons le public à découvrir nos ateliers parfois privés lors de journées portes ouvertes, afin de faciliter la rencontre et l’échange en milieu rural. Les visites sont libres et gratuites.

Plus : Possibilité de s’inscrire à des stages et des cours techniques ou découvertes. Vente en direct..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . .

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The ArtPro collective is a group of six professional artists and craftsmen, painter, sculptor, engraver, woodturner, basket maker and plastic artist. We invite the public to discover our sometimes private workshops during open days, in order to facilitate the meeting and the exchange in rural environment. Visits are free of charge.

More : Possibility of registering for training courses and technical or discovery courses. Direct sales.

El colectivo ArtPro está formado por seis artistas y artesanos profesionales: pintor, escultor, grabador, tornero de madera, cestero y artista plástico. Invitamos al público a descubrir nuestros talleres, a veces privados, durante jornadas de puertas abiertas, con el fin de facilitar encuentros e intercambios en un entorno rural. Las visitas son gratuitas.

Además: posibilidad de inscribirse en cursos de formación y cursos técnicos o de descubrimiento. Venta directa.

Das Kollektiv ArtPro ist ein Zusammenschluss von sechs professionellen Künstlern und Kunsthandwerkern: Malerin, Bildhauerin, Graveurin, Holzdreherin, Korbflechterin und Plastikerin. Wir laden die Öffentlichkeit ein, unsere manchmal privaten Ateliers an Tagen der offenen Tür zu entdecken, um die Begegnung und den Austausch im ländlichen Raum zu erleichtern. Die Besuche sind frei und kostenlos.

Plus: Möglichkeit, sich für Praktika und technische oder entdeckende Kurse anzumelden. Direktverkauf.

