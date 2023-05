ETE ACTIF – Arc Nature Domaine du Bel Oiseau, 11 août 2023, Beaumontois en Périgord.

Vous aimez le tir à l’arc? Venez rencontrer Xavier pour passer un moment aussi amusant qu’instructif !

Archers confirmés ou amateurs curieux, venez vous initier au tir à l’arc, pratiquer ou vous perfectionner dans un environnement de 5 hectares unique, en pleine nature! Le Domaine du Bel Oiseau à Beaumontois-en-Périgord vous propose un parcours composé de 14 cibles originales, matérialisées par des animaux moulés taille réelle et en 3D, plus vrais que nature. Ludique, pédagogique, c’est un exercice de précision en situation.

Ouvert à toute la famille (enfants à partir de 6 ans), c’est une activité parfaite à faire en groupe d’amis, en famille. 12 personnes maximum..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 11:30:00. .

Domaine du Bel Oiseau Les Thomas

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



You like archery? Come and meet Xavier for a fun and instructive time!

Whether you are an experienced archer or a curious amateur, come and learn archery, practice or improve your skills in a unique 5-hectare environment in the heart of nature! The Domaine du Bel Oiseau in Beaumontois-en-Périgord offers you a course composed of 14 original targets, materialized by life-size and 3D molded animals, more real than life. Fun, educational, it is an exercise in precision in situation.

Open to the whole family (children from 6 years old), it is a perfect activity to do with a group of friends or family. 12 people maximum.

¿Te gusta el tiro con arco? ¡Ven a conocer a Xavier para pasar un rato divertido e instructivo!

Tanto si es un arquero experimentado como un aficionado curioso, venga a aprender tiro con arco, practicar o perfeccionar sus habilidades en un entorno único de 5 hectáreas en plena naturaleza El Domaine du Bel Oiseau de Beaumontois-en-Périgord le propone un recorrido compuesto por 14 dianas originales, materializadas por animales moldeados a tamaño natural y en 3D, más reales que la vida misma. Divertido y educativo, es un ejercicio de precisión in situ.

Abierto a toda la familia (niños a partir de 6 años), es una actividad perfecta para realizar con un grupo de amigos o en familia. máximo 12 personas.

Lieben Sie das Bogenschießen? Dann treffen Sie Xavier und verbringen Sie eine lustige und lehrreiche Zeit!

Erfahrene Bogenschützen oder neugierige Amateure können hier in einer einzigartigen Umgebung von 5 Hektar mitten in der Natur das Bogenschießen erlernen, üben oder perfektionieren! Die Domaine du Bel Oiseau in Beaumontois-en-Périgord bietet Ihnen einen Parcours mit 14 originellen Zielen, die aus lebensgroßen, dreidimensional geformten Tieren bestehen, die so lebensecht wie möglich sind. Es macht Spaß, ist pädagogisch wertvoll und eine Übung, um in einer bestimmten Situation präzise zu schießen.

Es steht der ganzen Familie offen (Kinder ab 6 Jahren) und ist eine perfekte Aktivität für eine Gruppe von Freunden oder die Familie. maximal 12 Personen.

Mise à jour le 2023-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides