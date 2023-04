Atelier floral chez Chrisflor’s Place Jean Moulin, 7 juillet 2023, Beaumontois en Périgord.

Réservation avant le mardi 12h30.

Environ 1h de bonne humeur, de rire et de fleurs. 30 euros par personne dont 10 euros à la réservation..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 11:30:00. .

Place Jean Moulin

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Reservation before Tuesday 12:30 pm.

About 1 hour of good humor, laughter and flowers. 30 euros per person of which 10 euros at the reservation.

Reserva antes del martes a las 12.30 h.

Alrededor de 1 hora de buen humor, risas y flores. 30 euros por persona, de los cuales 10 euros se pagan en el momento de la reserva.

Reservierung bis Dienstag 12.30 Uhr.

Etwa eine Stunde gute Laune, Lachen und Blumen. 30 Euro pro Person, davon 10 Euro bei der Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides