Dordogne . Le comité des fêtes de Beaumont-du-Périgord vous invite à participer à son feu de Saint Jean qui aura lieu le samedi 24 juin au Castelot.

La soirée sera sous le thème de la guinguette : vous êtes invité à vous présenter avec un accessoire sur ce thème (lampion, bougeoir,…).

