Les diners dissidents, 15 avril 2023, Beaumontois en Périgord

2023-04-15 – 2023-04-15

EUR 85 85 La gastronomie s’invite chez Car Vintage ! Le 14 et 15 avril 2023, les Diners Dissidents organisent 2 dîners dans notre garage, entouré de voitures de collections et d’une décoration vintage. Le Chef Vincent Lucas, se fera un plaisir d’égayer vos papilles.

Au programme :

– Un lieu atypique.

– Un dîner en 6 services !

– Et de la bonne humeur.

Pour toute réservation ou autres demandes, n’hésitez pas nous contacter au 07.81.73.21.86

