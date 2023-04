Soirée orientale La Calypso, 15 avril 2023, Beaumontois en Périgord.

Venez vous régaler au repas dansant de la soirée orientale animée par le club de basket de Naussannes à la salle des fêtes de La Calypso à Beaumont-du-Périgord.

N’oubliez pas vos couverts. Réservation possible jusqu’au 12 avril 2023..

La Calypso

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the oriental dinner dance hosted by the Naussannes basketball club in the village hall of La Calypso in Beaumont-du-Périgord.

Don’t forget your cutlery. Reservation possible until April 12, 2023.

Ven a disfrutar de la velada de danza oriental organizada por el club de baloncesto Naussannes en la sala Calypso del pueblo de Beaumont-du-Périgord.

No olvides los cubiertos. Reserva posible hasta el 12 de abril de 2023.

Lassen Sie es sich beim Tanzessen des orientalischen Abends, der vom Basketballverein Naussannes organisiert wird, im Festsaal La Calypso in Beaumont-du-Périgord gut gehen.

Vergessen Sie Ihr Besteck nicht. Reservierungen sind bis zum 12. April 2023 möglich.

