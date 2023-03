Journées Européennes des Métiers d’Art Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Catégories d’Évènement: Beaumontois en Périgord

Dordogne Beaumontois en Périgord . Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, Christophe Garrigue vous accueille dans son atelier afin de vous faire découvrir son métier de tapissier décorateur. Venez nombreux ! Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, Christophe Garrigue vous accueille dans son atelier afin de vous faire découvrir son métier de tapissier décorateur. Venez nombreux ! +33 6 07 67 19 46 Délégation générale du Grand Bergeracois

