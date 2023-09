Halloween à la ferme Beaumont-Village, 31 octobre 2023, Beaumont-Village.

Beaumont-Village,Indre-et-Loire

Venez vous faire peur dans les allées de la ferme pédagogique. Une visite effrayante. Parcours envoutant, mortel, sanglant …..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 20:00:00. 6 EUR.

Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and get scared in the alleys of the educational farm. A frightening visit. A bewitching, deadly, bloody tour…

Venga y pase miedo en los callejones de la granja educativa. Una visita aterradora. Una visita hechizante, mortal, sangrienta…

Erschrecken Sie sich in den Gängen des pädagogischen Bauernhofs. Ein gruseliger Rundgang. Bezaubernder, tödlicher, blutiger Parcours?

Mise à jour le 2023-09-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire