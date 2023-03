FESTIVAL CMF VAL D’OISE à BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE Catégorie d’Évènement: Beaumont-sur-Oise

FESTIVAL CMF VAL D’OISE à BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE, 17 juin 2023, BEAUMONT SUR OISE. FESTIVAL CMF VAL D’OISE à BEAUMONT SUR OISE Samedi 17 juin, 20h30 BEAUMONT SUR OISE Nous avons l’honneur cette année d’être invités à participer au festival des harmonies le samedi 17 juin 2023 à 20 H 00, salle des fêtes Léo Lagrange à Beaumont/Oise organisé par la Confédération Musicale de France du Val d’Oise (FFVO). Concert gratuit.

Nous vous y attendons très nombreux BEAUMONT SUR OISE 7 rue Léon Godin , 95260 BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Beaumont-sur-Oise Autres Lieu BEAUMONT SUR OISE Adresse 7 rue Léon Godin , 95260 BEAUMONT SUR OISE Ville BEAUMONT SUR OISE Lieu Ville BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE

BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont sur oise/

FESTIVAL CMF VAL D’OISE à BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE 2023-06-17 was last modified: by FESTIVAL CMF VAL D’OISE à BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE 17 juin 2023 BEAUMONT SUR OISE BEAUMONT SUR OISE Beaumont-sur-Oise

BEAUMONT SUR OISE