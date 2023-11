Marché de Noël de Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Lèze

Haute-Garonne Marché de Noël de Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze, 16 décembre 2023, Beaumont-sur-Lèze. Marché de Noël de Beaumont-sur-Lèze Samedi 16 décembre, 10h00 Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-lèze Beaumont-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0646412132 »}, {« type »: « email », « value »: « david.berger3@sfr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Lèze, Haute-Garonne Autres Lieu Beaumont-sur-Lèze Adresse Beaumont-sur-lèze Ville Beaumont-sur-Lèze Departement Haute-Garonne Lieu Ville Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze latitude longitude 43.380405;1.358184

Marché de Noël de Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze 2023-12-16 2023-12-16 was last modified: by Marché de Noël de Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze 16 décembre 2023