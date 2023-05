1er Salon de l’Habitat et des Energies 8 chemin des Fontaines Catégories d’évènement: Beaumont-lès-Valence

1er Salon de l’Habitat et des Energies 8 chemin des Fontaines, 26 mai 2023, Beaumont-lès-Valence. 21 entreprises locales seront présentes : artisans locaux, une conférence sur le solaire et la rénovation énergétique..

8 chemin des Fontaines Salle des Fêtes

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



21 local businesses will be present: local artisans, a conference on solar and energy renovation. estarán presentes 21 empresas locales: artesanos locales, una conferencia sobre energía solar y renovación energética. 21 lokale Unternehmen werden anwesend sein: lokale Handwerker, ein Vortrag über Solarenergie und energetische Sanierung.

