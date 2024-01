Week-end des artisans, créateurs et producteurs locaux Beaumont-Hague La Hague, samedi 17 février 2024.

La Hague Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

L’association Ciném’hague propose un marché artisanal avec plus de 30 exposants (fabrication en bois, tissus, verres, savons, fromages, cidres…). De nombreuses réalisations seront à gagner dans le cadre d’une tombola. Buvette et restauration sur place. Samedi 17 février de 10 h à 18 h , dimanche 18 février de 10 h à 17 h, salle des fêtes, Beaumont-Hague, La Hague.

.

Beaumont-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie cinemhague@lahague.com



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Cotentin – La Hague