Projection-débat sur l’exposition « Néandertal, dans les pas d’une autre humanité ! » Beaumont-Hague La Hague, 14 décembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Projection-débat autour de l’exposition en présence de David Geoffroy, réalisateur du documentaire « Néandertal », et de Dominique Cliquet, archéologue référent du site néolithique du Pou au Rozel

Sur réservation.

2023-12-14 20:30:00 fin : 2023-12-14 . .

Beaumont-Hague Espace culturel Michel Cannoville

La Hague 50440 Manche Normandie



Screening and discussion of the exhibition in the presence of David Geoffroy, director of the documentary « Néandertal », and Dominique Cliquet, archaeologist in charge of the Pou au Rozel Neolithic site

On reservation

Proyección y debate de la exposición en presencia de David Geoffroy, director del documental « Néandertal », y Dominique Cliquet, arqueóloga responsable del yacimiento neolítico de Le Pou, en Le Rozel

Sólo con reserva previa

Filmvorführung und Diskussion über die Ausstellung in Anwesenheit von David Geoffroy, Regisseur des Dokumentarfilms « Néandertal », und Dominique Cliquet, Archäologe und Referent der neolithischen Stätte Le Pou in Le Rozel

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-11-11 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague