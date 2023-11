Concert « Through the gateway » Beaumont-Hague La Hague, 25 novembre 2023, La Hague.

Jazz fusion

Le trio de jazz rock cherbourgeois TROUGH THE GATEWAY (TTG) s’est formé de la rencontre de trois musiciens d’horizons différents

Les musiciens développent un son très électrique par un usage subtil d’effets et de drones (longues plages musicales présentant peu de variations harmoniques).

Leur section rythmique au groove inspirée par la transe des rythmes d’Afrique de l’ouest accompagne une guitare nourrie au jazz et aux influences blues rock.

Afin de développer leur projet, ils ont invité d’autres artistes à les rejoindre. Une occasion pour le groupe de revisiter son répertoire lors d’un temps de résidence au plateau avant le concert.

Through The Gateway vous invite découvrir son univers, libre, contemplatif et énergique.

TTG :

Guitare : Benoit Jahier /Basse : Nicolas Lecostey /Batterie, clavier : Cédric Le Tellier Et Trombone, effets : Benjamin Sallé

Trompette, effets : Benoit Perez/ Saxophones, effets : Martin Daguerre

À partir de 10 ans.

Jazz fusion

Cherbourg-based jazz-rock trio TROUGH THE GATEWAY (TTG) was formed when three musicians from different backgrounds came together

The musicians develop a highly electric sound through subtle use of effects and drones (long musical tracks with little harmonic variation).

Their groovy rhythm section, inspired by the trance of West African rhythms, accompanies a guitar steeped in jazz and blues-rock influences.

To develop their project, they have invited other artists to join them. An opportunity for the band to revisit their repertoire during a residency on stage before the concert.

Through The Gateway invites you to discover its free, contemplative and energetic universe.

TTG :

Guitar: Benoit Jahier /Bass: Nicolas Lecostey /Drums, keyboard: Cédric Le Tellier And Trombone, effects: Benjamin Sallé

Trumpet, effects: Benoit Perez/ Saxophones, effects: Martin Daguerre

From age 10

Jazz fusión

El trío de jazz-rock de Cherburgo TROUGH THE GATEWAY (TTG) se formó cuando se juntaron tres músicos de distintas procedencias

Los músicos desarrollan un sonido muy eléctrico mediante el uso sutil de efectos y drones (largas pistas musicales con poca variación armónica).

Su groovy sección rítmica, inspirada en el trance de los ritmos de África Occidental, acompaña a una guitarra impregnada de influencias de jazz y blues-rock.

Para desarrollar su proyecto, han invitado a otros artistas a unirse a ellos. Esta es una oportunidad para que la banda revise su repertorio durante una residencia en el escenario antes del concierto.

Through The Gateway le invita a descubrir su universo libre, contemplativo y enérgico.

TTG :

Guitarra: Benoit Jahier / Bajo: Nicolas Lecostey / Batería, teclado: Cédric Le Tellier Y Trombón, efectos: Benjamin Sallé

Trompeta, efectos: Benoit Perez/ Saxofones, efectos: Martin Daguerre

A partir de 10 años

Jazz Fusion

Das Jazzrock-Trio TROUGH THE GATEWAY (TTG) aus Cherbourg hat sich aus dem Zusammentreffen von drei Musikern mit unterschiedlichen Hintergründen gebildet

Die Musiker entwickeln einen sehr elektrischen Sound durch den subtilen Einsatz von Effekten und Drones (lange Musikstücke mit wenig harmonischen Variationen).

Ihre groovige Rhythmusgruppe, die von der Trance der westafrikanischen Rhythmen inspiriert ist, begleitet eine Gitarre, die von Jazz und Blues-Rock-Einflüssen geprägt ist.

Um ihr Projekt weiterzuentwickeln, haben sie andere Künstler eingeladen, sich ihnen anzuschließen. Vor dem Konzert hat die Gruppe die Gelegenheit, ihr Repertoire während einer Residenzzeit am Set zu überarbeiten.

Through The Gateway lädt Sie ein, ihre freie, kontemplative und energiegeladene Welt zu entdecken.

TTG:

Gitarre: Benoit Jahier /Bass: Nicolas Lecostey /Schlagzeug, Keyboard: Cédric Le Tellier Und Posaune, Effekte: Benjamin Sallé

Trompete, Effekte: Benoit Perez/ Saxophone, Effekte: Martin Daguerre

Ab 10 Jahren

