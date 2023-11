Théâtre » La CLaque » Beaumont-Hague La Hague, 18 novembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

FRED RADIX.

Drôle, musical et interactif, l’incroyable histoire d’un chef d’orchestre d’applaudissements.

1895 dans un théâtre parisien.

Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une troupe de complices, qui, mêlés au public, sont chargés d’applaudir aux moments opportuns.

Une pièce applaudie est une pièce à succès, or, à deux heures d’une grande première, Auguste est abandonné par sa claque. Il charge alors Fauvette, musicienne de l’orchestre, et Dugommier, régisseur du théâtre, de trouver des remplaçants pour sauver la représentation du soir.

Il ne reste plus qu’une heure trente avant le début de la première pour faire répéter les claqueurs novices en leur interprétant des extraits du spectacle qui compte pas moins de cinq actes, quarante musiciens et trente changements de décors ! La tâche est ardue, ils ne sont que trois, et ce soir, leur carrière ne tient plus qu’à une claque !

Après Le Siffleur et ses 600 représentations, dont en 2018 à l’Espace culturel de La Hague, Fred Radix revient avec un nouveau spectacle qui s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire du théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique.

À partir de 8 ans..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Beaumont-Hague Espace Culturel de la Hague

La Hague 50440 Manche Normandie



Funny, musical and interactive, the incredible story of an applause conductor.

1895 in a Paris theater.

Cheerleader Auguste Levasseur leads a troupe of accomplices who, mingling with the audience, are charged with applauding at opportune moments.

An applauded play is a successful play, but with two hours to go before opening night, Auguste is abandoned by his claque. He instructs Fauvette, the orchestra?s musician, and Dugommier, the theater?s stage manager, to find replacements to save the evening?s performance.

With just an hour and a half to go before opening night, the novice clappers had to rehearse extracts from the show, which featured no less than five acts, forty musicians and thirty set changes! It’s an arduous task, but there are only three of them, and tonight their careers are hanging by a thread!

After Le Siffleur and its 600 performances, including one in 2018 at the Espace culturel de La Hague, Fred Radix returns with a new show that takes a subject and a character that have marked the history of theater and treats them with humor, musicality and a historical shift.

For ages 8 and up.

FRED RADIX.

Divertida, musical e interactiva, la increíble historia de un director de aplausos.

1895 en un teatro parisino.

Auguste Levasseur, director de claque, dirige una troupe de cómplices que, mezclados con el público, se encargan de aplaudir en los momentos adecuados.

Una obra aplaudida es una obra de éxito, pero a dos horas de un gran estreno, Auguste es abandonado por su claque. Pide a Fauvette, el músico de la orquesta, y a Dugommier, el director del teatro, que busquen sustitutos para salvar la función de la noche.

Sólo queda una hora y media antes del estreno para que los claque novatos ensayen interpretando extractos del espectáculo, que comprende nada menos que cinco actos, cuarenta músicos y treinta cambios de decorado Es una tarea ardua, pero sólo son tres y, esta noche, ¡sus carreras penden de un hilo!

Después de Le Siffleur y sus 600 representaciones, incluida una en 2018 en el Espace culturel de La Hague, Fred Radix vuelve con un nuevo espectáculo que toma un tema y un personaje que han marcado la historia del teatro y los trata con humor, musicalidad y un giro histórico.

Para mayores de 8 años.

FRED RADIX.

Lustig, musikalisch und interaktiv: Die unglaubliche Geschichte eines Dirigenten des Applauses.

1895 in einem Pariser Theater.

Auguste Levasseur, der Chef de Claque, leitet eine Truppe von Komplizen, die unter das Publikum gemischt sind und die Aufgabe haben, in den richtigen Momenten zu applaudieren.

Ein Stück mit Applaus ist ein erfolgreiches Stück, doch zwei Stunden vor der großen Premiere wird Auguste von seiner Claque im Stich gelassen. Er beauftragt Fauvette, die Musikerin des Orchesters, und Dugommier, den Leiter des Theaters, Ersatzleute zu finden, um die Abendvorstellung zu retten.

Es bleiben nur noch eineinhalb Stunden bis zur Premiere, um die unerfahrenen Claqueure mit Auszügen aus dem Stück zu proben, das aus fünf Akten, 40 Musikern und 30 Bühnenbildwechseln besteht Die Aufgabe ist schwierig, denn sie sind nur zu dritt, und heute Abend hängt ihre Karriere nur noch von einer einzigen Klatsche ab!

Nach Le Siffleur und seinen 600 Aufführungen, darunter 2018 im Espace culturel de La Hague, kehrt Fred Radix mit einem neuen Stück zurück, das sich eines Themas und einer Figur annimmt, die die Theatergeschichte geprägt haben, und sie mit Humor, Musikalität und historischer Verschiebung behandelt.

Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche