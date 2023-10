Spectacle « Ovale » Beaumont-Hague La Hague, 8 novembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

L’univers des contes fantastiques sert de point de départ pour une exploration en mouvement de nos monstres, nos fantômes, nos doubles. Ainsi, le vrai et le faux jouent à cache-cache, brouillant nos perceptions. Un travail sur la lumière et la vidéo s’invite sur scène et vient modifier la réalité, tel un miroir déformant. Faut-il croire ce que l’on voit ?

Avec Ovale, le Théâtre Bascule spectacle esthétique, gestuel et dansé propose aux petits et grands enfants de frissonner de plaisir…

Danse, théâtre et vidéo.

Création 2022.

À partir de 6 ans..

2023-11-08 17:30:00 fin : 2023-11-08 18:20:00. .

Beaumont-Hague Espace Culturel de la Hague

La Hague 50440 Manche Normandie



The world of fantasy tales is the starting point for a moving exploration of our monsters, ghosts and doubles. True and false play hide-and-seek, blurring our perceptions. Light and video are used on stage to alter reality like a distorting mirror. Should we believe what we see?

With Ovale, Théâtre Bascule presents an aesthetic, gestural and dance-based show that will thrill children of all ages?

Dance, theater and video.

Created in 2022.

For ages 6 and up.

El mundo de los cuentos fantásticos es el punto de partida de una conmovedora exploración de nuestros monstruos, nuestros fantasmas, nuestros dobles. Lo verdadero y lo falso juegan al escondite, desdibujando nuestras percepciones. La luz y el vídeo se utilizan en escena para alterar la realidad como un espejo deformante. ¿Debemos creer lo que vemos?

Con Ovale, el Théâtre Bascule presenta un espectáculo de estética, movimiento y danza que entusiasmará a niños de todas las edades?

Danza, teatro y vídeo.

Creado en 2022.

A partir de 6 años.

Die Welt der fantastischen Märchen dient als Ausgangspunkt für eine bewegte Erkundung unserer Monster, Gespenster und Doppelgänger. So spielen das Wahre und das Falsche ein Versteckspiel, das unsere Wahrnehmung vernebelt. Die Arbeit mit Licht und Video kommt auf die Bühne und verändert die Realität wie ein Zerrspiegel. Sollte man glauben, was man sieht?

Mit Ovale bietet das Théâtre Bascule ein ästhetisches, gestisches und tänzerisches Spektakel, das kleinen und großen Kindern einen Schauer der Freude über den Rücken jagt?

Tanz, Theater und Video.

Uraufführung im Jahr 2022.

Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche