Ravalement de façade pour le troglo Beaumont-en-Véron, 22 octobre 2023, Beaumont-en-Véron.

Beaumont-en-Véron,Indre-et-Loire

Beaucoup d’anciens troglodytes mériteraient un bon coup de jeune pour dévoiler tous leurs attraits. Participez à l’arrachage des plantes invasives, à la réparation de la clôture, à la protection des entrées… tout en découvrant ce site naturel très riche. Collation offerte en fin d’après-midi..

Dimanche 2023-10-22 09:30:00 fin : 2023-10-22 . .

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Many of the old troglodytes are in need of a facelift to reveal their full potential. Take part in pulling out invasive plants, repairing the fence, protecting the entrances… all while discovering this very rich natural site. Snack offered at the end of the afternoon.

A muchas de las antiguas cuevas trogloditas les vendría bien un buen lavado de cara para revelar todo su potencial. Participe en el arranque de plantas invasoras, la reparación de la valla, la protección de las entradas… todo ello mientras descubre este riquísimo paraje natural. Merienda ofrecida al final de la tarde.

Viele der alten Höhlenwohnungen könnten eine Verjüngungskur vertragen, um all ihre Reize zu entfalten. Helfen Sie mit, invasive Pflanzen auszureißen, den Zaun zu reparieren, die Eingänge zu sichern… und entdecken Sie dabei diese reiche Naturlandschaft. Am Ende des Nachmittags wird ein Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-10-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme