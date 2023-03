A la découverte des puys, 29 avril 2023, Beaumont-en-Véron Beaumont-en-Véron.

A la découverte des puys

Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

2023-04-29 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-29

Beaumont-en-Véron

Indre-et-Loire

Beaumont-en-Véron .

Au printemps, les puys se réveillent. Venez découvrir la flore et la faune particulière de ce site naturel emblématique, entre pelouse à orchidées, insectes colorés et troglodytes nichés dans la végétation. Réservation obligatoire. Prévoir chapeau et chaussures de marche.

Au printemps, les puys se réveillent. Venez découvrir la flore et la faune particulière de ce site naturel emblématique, entre pelouse à orchidées, insectes colorés et troglodytes nichés dans la végétation. Réservation obligatoire. Prévoir chapeau et chaussures de marche.

info@cpievaldeloire.org +33 2 47 95 93 15

Beaumont-en-Véron

dernière mise à jour : 2023-03-22 par