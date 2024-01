SWIMRUNMAN – Île de Vassivière Beaumont-du-Lac, samedi 1 juin 2024.

SWIMRUNMAN – Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches, ce swimrun est incroyablement étonnant de part ses paysages sauvages . Le swimrun est un sport nature qui se pratique en binôme. Il consiste en une répétition d’enchaînements de portions aquatiques et terrestres. Les meilleurs athlètes français devraient à nouveau être présents cette année.

Cette nouvelle édition accueille 4 formats de courses différentes :

– Sprint 11,25 km run et 2.45 km swim.

– Classic 18.7 km run et 4.5 km swim.

– Half 30.95 km run et 6.80 km swim.

– Kids 3 parcours adaptés à l’age de vos enfants.

Vous êtes prêts ?

Pierrefitte

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@swimrunman.fr



L’événement SWIMRUNMAN – Île de Vassivière Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Lac de Vassivière