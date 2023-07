Ateliers Magie, musique et mise en scène Beaumont de Pertuis – Bureau d’Arc en Sol Bordeaux, 31 juillet 2023, Bordeaux.

Ateliers Magie, musique et mise en scène 31 juillet – 3 août Beaumont de Pertuis – Bureau d’Arc en Sol Nombre de places limités

L’Association Arc en Sol/Les Sons du Lub’, en partenariat avec le Ministère de la Culture dans le cadre du programme « Rouvrir le Monde », accueille deux artistes en résidence sur le territoire du sud Lubéron afin de créer un spectacle à destination du jeune public. Cette création utilise musique et magie et sera entièrement écrite, composée et mise en scène entre Juin à Septembre. Les artistes organisent des ateliers gratuits pendant l’été afin de partager leur savoir-faire avec les habitants qui souhaiteraient s’impliquer dans cette démarche de création et de transmission . Les sessions seront organisées dans les villages de Cadenet, la Tour d’Aigues et Beaumont-de-Pertuis et permettront d’aborder les thèmes de la magie (magie des cartes et des objets), de la musique (chanter, chanter en s’accompagnant d’un instrument, jouer en groupe) et de la mise en scène (scénographie, fabrication de décors, public test etc). Le spectacle créé sera joué en public à la fin de la résidence et les participants aux ateliers y seront invités en tant que spectateurs et pourront également participer à la restitution – pour ceux qui le souhaitent – en présentant sur scène ce qu’ils ont acquis au cours des ateliers (court numéro de magie et/ou morceau de musique).

Beaumont de Pertuis – Bureau d'Arc en Sol cours de verdun Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

