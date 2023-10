Marché de Noël et bourse aux jouets Beaumat Cœur de Causse, 25 novembre 2023, Cœur de Causse.

Cœur de Causse,Lot

Le comité des fêtes organise des animations tout au long de l’année dans le petit village de Beaumat..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Beaumat Salle des fêtes

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie



The Comité des fêtes organizes events throughout the year in the small village of Beaumat.

El comité de festejos organiza actos durante todo el año en el pequeño pueblo de Beaumat.

Das Festkomitee organisiert das ganze Jahr über Veranstaltungen in dem kleinen Dorf Beaumat.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Labastide-Murat